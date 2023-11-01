Помер головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков

Артем Франков. Фото: artemfrankov/Telegram

Відомий український футбольний журналіст, головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков помер на 54-му році життя. Про це у середу, 1 листопада, повідомило видання Sport.Ua із посиланням на заступника головного редактора журналу Андрія Шахова.

Наголошується, що у Франкова стався другий інсульт. Журналіст потрапив до реанімації, але лікарям урятувати його життя не вдалося.

«Друзі, з жалем та скорботою змушені повідомити, що 31 жовтня о 22:40 Артем Вадимович помер. Вічна пам'ять», — йдеться у повідомленні, розміщеному на Telegram-каналі Франкова.

Артем Франков народився 24 липня 1970 року у Харкові. Український спортивний журналіст. Заслужений журналіст України (2005), нагороджений орденом «За заслуги" ІІІ ступеня» (2012).

З 1997 року працював головним редактором журналу «Футбол».