Про цілі росіян на Куп'янському напрямку розповів командувач Сухопутних сил ЗСУ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Сирський заявив, що мета російської армії в Харківській області полягає в захопленні міста Куп'янськ, проте Сили оборони зривають їхні спроби просуватися вперед. Про це командувач повідомив 1 листопада.

За словами Олександра Сирського, агресор намагається знову окупувати Куп'янськ, але стратегічних успіхів не має.

«Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам, зривають їхні спроби просуватися вперед», — заявив Сирський.

Нагадаємо, 24 жовтня у розвідці Великобританії повідомляли , що росіяни відправляють ув'язнених на «м'ясні штурми» як під Куп'янськом, так і в боях за Авдіївку. Це так звані батальйони «Шторм-Z», які хотіли створити елітними, а насправді вони виявилися штрафбатами із вкрай низьким матеріально-технічним та медичним забезпеченням.