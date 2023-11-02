Загарбники змушують фермерів в окупації купувати вкрадену сільгосптехніку — ЦНС

Фото: ЦНС

На Херсонщині окупанти пропонують фермерам взяти викрадене в українців сільськогосподарське обладнання у лізинг за пільговими цінами. Про це повідомив Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, ставка пільгового лізингу обладнання становить до 8%, а послуги надає так звана Республіканська лізингова компанія. Однак, за словами місцевих, значний парк техніки компанії — це викрадена техніка з українських фермерських господарств.

«Таким чином загарбники не лише мародерять регіон, а й наживаються на викрадених цінностях за рахунок українців», — зазначили у ЦНС.

У той же час, росіяни вимагають, щоб фермери здавати свою продукцію окупаційної адміністрації за фіксованими цінами, які є нижчими від ринкових.

«Ці товари далі передають дочірнім структурам, які перепродують їх за ринковими цінами в РФ та інших країнах», — підсумували в Центрі національного спротиву.

Раніше повідомлялося, що РФ відправила на окуповані території додаткові групи для фільтрації.