На левом берега Днепра военные КОРД уничтожили технику россиян

Военные спецназа Национальной полиции Украины КОРД поражают российских оккупантов. Так, они нанесли удары по военной технике россиян на Херсонщине. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.



«Зрелищные видео работы бойцов херсонского КОРДа во взаимодействии с собратьями из других подразделений Сил обороны Украины, в том числе 126 бригады территориальной обороны», — говорится в сообщении.



Отмечается, что с помощью FPV-дронов они уничтожают оккупантов, их технику и артиллерию на оккупированном берегу Днепра.



Напомним, украинские военнослужащие на Купянском направлении с помощью FPV-дрона поразили миномет российских оккупантов.