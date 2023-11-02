На лівому березі Дніпра військові КОРД знищили техніку росіян

Військові підрозділи особливого призначення у Національній поліції України «КОРД» вражають російських окупантів. Так, вони завдали ударів по військовій техніці росіян на Херсонщині. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.



«Видовищні відео роботи бійців херсонського КОРДу у взаємодії із побратимами з інших підрозділів Сил оборони України, у тому числі 126 бригади територіальної оборони», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що за допомогою FPV-дронів вони знищують окупантів, їхню техніку та артилерію на окупованому березі Дніпра.



Нагадаємо, українські військовослужбовці на Куп'янському напрямку за допомогою FPV-дрону вразили міномет російських окупантів.