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Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 ноября

03 ноября 2023, 23:15

Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 ноября

Общество

Уровень смертности во временно оккупированном Мариуполе продолжает расти. По словам советника мэра города Петра Андрющенко, главная причина — отсутствие качественной медицины. Чиновник отметил, что от естественных (условно) причин продолжает умирать от 300 до 400 человек еженедельно. Однако уже до 20 % среди умерших — гражданские оккупанты.

На захваченной РФ части Луганской области – проблемы с отоплением. Как признал глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник, наиболее сложная ситуация сложилась в Северодонецкой агломерации, поскольку инфраструктура там почти полностью разрушена в ходе боевых действий.

В Донецке торжественно, с воздушными шарами и камерами открыли кассу по продаже электронных железнодорожных билетов. Правда место для нее выбрали странное - не вокзал, а бизнес-центр «Пушкинский» в центре города. Да и ездить дончанам не на чем. Поезда дальнего следования - уже миф на оккупированной территории. В 2014 году Россия лишила Донецк не только самолетов, но и жд-сообщения. Купить билет на поезда дальнего следования по территории России теперь, конечно, можно. Но чтобы сесть на поезд, нужно доехать, например, до Ростова-на-Дону. Подробнее – на видео.

Боевые действия

В группировке «ДНР» заявили, что за сутки на захваченной РФ части Донецкой области в ходе обстрелов ранена девочка 2008 года рождения в Волновахе, повреждены 7 жилых домов в Донецке, Горловке, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.

В пятницу, 3 ноября, произошел взрыв во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. «Прилет» зафиксировали в центре города — в местном ДК, где располагаются оккупанты, сообщил советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Российские военные готовятся начать третью атаку, чтобы захватить Авдеевский коксохимический завод. Об этом свидетельствуют перехваты разговоров оккупантов и накопление ресурсов на линии боев, рассказал глава городской военной администрации Виталий Барабаш.

В Джанкое и Джанкойском районе во временно оккупированном Крыму местные жители слышали мощный взрыв.

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