Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 3 листопада

Суспільство



Рівень смертності у тимчасово окупованому Маріуполі продовжує зростати. За словами радника мера міста Петра Андрющенка, головною причиною є відсутність якісної медицини. Чиновник зазначив, що від природних (умовно) причин продовжує вмирати від 300 до 400 осіб щотижня. Проте вже до 20% серед померлих — цивільні окупанти.



На захопленій РФ частині Луганської області проблеми з опаленням. Як визнав голова угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник, найскладніша ситуація склалася у Сєвєродонецькій агломерації, оскільки інфраструктура там майже повністю зруйнована під час бойових дій.



У Донецьку урочисто, з повітряними кулями та камерами відкрили касу із продажу електронних залізничних квитків. Щоправда місце для неї обрали дивне – не вокзал, а бізнес-центр «Пушкінський» у центрі міста. Та й їздити донеччанам нема на чому. Потяги далекого прямування – вже міф на окупованій території. У 2014 році Росія позбавила Донецьк не лише літаків, а й залізничного сполучення. Купити квиток на потяги далекого прямування територією Росії тепер, звичайно, можна. Але щоб сісти на поїзд, треба доїхати, наприклад, до Ростова-на-Дону. Докладніше – на відео.



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області під час обстрілів поранено дівчинку 2008 року народження у Волновасі, пошкоджено 7 житлових будинків у Донецьку, Горлівці, а також 4 об'єкти цивільної інфраструктури.



У п'ятницю, 3 листопада, стався вибух у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. «Приліт» зафіксували в центрі міста — у місцевому ДК, де розташовуються окупанти, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



Російські військові готуються розпочати третю атаку, щоб захопити Авдіївський коксохімічний завод. Про це свідчать перехоплення розмов окупантів та накопичення ресурсів на лінії боїв, розповів голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш.



У Джанкої та Джанкойському районі у тимчасово окупованому Криму місцеві жителі чули потужний вибух.

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