При обстреле Донецкой области ранен один человек

За прошедшие сутки, 5 ноября, россияне ранили одного жителя Донбасса в Торецке. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



Кроме того, удалось установить информацию по одному человеку, который был ранен в Авдеевке ранее. Общее количество жертв в Донецкой области на сегодняшний день без учета Мариуполя и Волновахи составляет 1758 убитыми и 4290 ранеными.

Напомним, российские оккупационные войска ранили трех жителей Донбасса: двух в Авдеевке и одного в Ласточкино.