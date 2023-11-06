Під час обстрілу Донецької області поранена одна людина

Минулої доби, 5 листопада, росіяни поранили одного жителя Донбасу в Торецьку. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



Крім того, вдалося встановити інформацію по одній людині, яка була поранена в Авдіївці раніше. Загальна кількість жертв у Донецькій області на сьогодні без урахування Маріуполя та Волновахи становить 1758 убитих та 4290 поранених.

Нагадаємо, російські окупаційні війська поранили трьох мешканців Донбасу: двох в Авдіївці та одного в Ластівчиному.