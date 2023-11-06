ВСУ отбили очедедную попытку окружить Авдеевку

Оккупанты не оставляют свои попытки окружить Авдеевку при поддержке с воздуха. Об этом свидетельствует отчет Генштаба Вооруженных сил Украины.



«Украинские воины отстаивают позиции и наносят врагу большие потери», — отмечают в Генштабе.



Только за прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили около 10 атак оккупантов в окрестностях Степового, Авдеевки, Северного и Первомайского.

ВСУ отражают попытки россиян окружить Авдеевку. Фото: militaryland

На оси Марьинки, оккупанты провели бесполезные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки. Украинские воины отразили более 20 атак в этой области.



Вооруженные силы РФ также пытались вернуть утраченную землю в окрестностях Клищиевки и Андреевки, где ВСУ отбили пять атак противника.



Силы обороны Украины, в свою очередь, продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике и закрепляют свои новые позиции.



Ранее между украинскими военными и российскими оккупационными войсками состоялось 38 боевых столкновений.