ЗСУ відбили чергову спробу оточити Авдіївку

Окупанти не залишають своїх спроб оточити Авдіївку за підтримки з повітря. Про це свідчить звіт Генштабу Збройних Сил України.



«Українські воїни відстоюють позиції й завдають ворогові великих втрат», - зазначають у Генштабі.



Лише минулої доби Сили оборони України відбили близько 10 атак окупантів на околицях Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського.

ЗСУ відбивають спроби росіян оточити Авдіївку. Фото: militaryland

На осі Мар'їнки, окупанти провели марні штурмові дії в районі міста та Новомихайлівки. Українські воїни відбили понад 20 атак у цьому районі.



Збройні сили РФ також намагалися повернути втрачену землю на околицях Кліщіївки та Андріївки, де ЗСУ відбили п'ять атак противника.



Сили оборони України, своєю чергою, продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, завдають ворогові втрат у живій силі та техніці та закріплюють свої нові позиції.



Раніше між українськими військовими та російськими окупаційними військами відбулося 38 бойових зіткнень.