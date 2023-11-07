Удар по российскому корвету может заставить РФ переместить корабли подальше от Украины — британская разведка

Удар по ракетоносителю «Аскольд» в Керчи, что значительно дальше к востоку, чем большинство предыдущих пораженных Силами обороны Украины целей, вынудит россиян проводить дальнейшую релокацию кораблей подальше от линии фронта, что задержит поставку новых судов. Такой прогноз дала британская разведка.

«Корвет «Аскольд» класса «Каракурт», спущенный на воду в 2021 году, не был введен в состав ВМФ России. Этот инцидент произошел гораздо дальше к востоку Крыма, чем большинство предыдущих заявленных Украиной дальнобойных ударов», — говорится в отчете министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии утром 7 ноября.

«Способность Украины нанести удар по судостроительной инфраструктуре Крыма, вероятно, заставит Россию рассмотреть вопрос о передислокации кораблей дальше от линии фронта, что задержит поставку новых судов», — прогнозируют британские аналитики.

Как отмечается в сообщении со ссылкой на украинские и российские источники, «4 ноября 2023 г. на судостроительном заводе «Залив» в Керчи (оккупированный Крым) был почти наверняка поврежден новый корвет ВМФ России, получивший удар в борт».

Напомним, Минобороны России признало удар по военному кораблю на судостроительном заводе «Залив» в оккупированной Керчи.