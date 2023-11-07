Удар по російському корвету може змусити РФ перемістити кораблі подалі від України — британська розвідка

Удар по ракетоносію «Аскольд» у Керчі, що значно далі на схід, ніж більшість попередніх уражених Силами оборони України цілей, змусить росіян проводити подальшу релокацію кораблів подалі від лінії фронту, що затримає постачання нових суден. Такий прогноз надала британська розвідка.

Корвет «Аскольд» класу «Каракурт», спущений на воду в 2021 році, не був введений до складу ВМФ Росії. Цей інцидент стався набагато далі на схід Криму, аніж більшість попередніх заявлених Україною далекобійних ударів», — йдеться у звіті міністерства оборони Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії вранці 7 листопада.

«Здатність України завдати удару по суднобудівній інфраструктурі Криму, ймовірно, змусить Росію розглянути питання про передислокацію кораблів далі від лінії фронту, що затримає постачання нових суден», — прогнозують британські аналітики.

Як зазначається у повідомленні з посиланням на українські та російські джерела, «4 листопада 2023 р. на суднобудівному заводі «Затока» в Керчі (окупований Крим) було майже напевно пошкоджено новий корвет ВМФ Росії, який отримав удар у борт».

Нагадаємо, Міноборони Росії визнало удар по військовому кораблю на суднобудівному заводі «Затока» в окупованій Керчі.