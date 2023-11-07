Жителям Дружковской громады компенсировали более 11,5 млн гривен за поврежденное и разрушенное войной жилье

По состоянию на 7 ноября в Дружковской громаде по программе «єВідновлення» обработано 171 заявление. Об этом сообщила сегодня Дружковская городская военная администрация.

Отмечается, что компенсация за поврежденное недвижимое имущество в результате боевых действий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, на территории Дружковской городской территориальной громады составила более 7 млн 376 тыс. гривен.

Что касается компенсации за разрушенное недвижимое имущество, вызванное боевыми действиями, то, по информации Дружковской ГВА, обработано шесть заявлений, и сформированы жилищные сертификаты по трем заявлениям. Компенсация составила более 4 млн 206 тыс. гривен.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов Дружковки ранения получили местные жители.