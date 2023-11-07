Жителям Дружківської громади компенсували понад 11,5 млн гривень за пошкоджене та зруйноване війною житло

Станом на 7 листопада у Дружківській громаді за програмою «єВідновлення» опрацьовано 171 заяву. Про це повідомила Дружківська міська військова адміністрація.

Зазначається, що компенсація за пошкоджене нерухоме майно внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією РФ проти України, на території Дружківської міської територіальної громади становила понад 7 млн. 376 тис. гривень.

Щодо компенсації за зруйноване нерухоме майно, викликане бойовими діями, то, за інформацією Дружківської МВА, опрацьовано шість заяв, та сформовано житлові сертифікати за трьома заявами. Компенсація склала понад 4 млн. 206 тис. гривень.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Дружківки поранення отримали місцеві жителі.