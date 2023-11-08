Британський експерт вважає: ЗСУ на південному фронті можуть затиснути росіян у кліщі

Ймовірно, Україна розпочала перекидання деяких додаткових резервів на контрольований РФ лівий берег Дніпра. На думку британського аналітика з питань безпеки і оборони Майкла Кларка, це ще один крок у операції ЗСУ, що триває, мета якої — «розтягнути російські сили». Про це повідомляє видання Sky News.

За оцінками, сили оборони вже деякий час проводять зміцнення невеликого плацдарму на лівобережжі Херсонської області.

«Це робиться для того, щоб розтягнути російські сили, створити загрозу їхньому флангу в Запорізькій області, і тим самим відвернути російські сили від місця основного українського удару, на південь від Орєхова», — пояснив Кларк.

І хоча такі дії мали «деякий успіх» раніше, зараз цього виявилося замало, аби суттєво змінити російські лінії оборони на сході.

Водночас він зазначає, що Україна може «створити проблеми для РФ». Коли ґрунт замерзає взимку, у цей район можна буде переправити бронетанкові підрозділи.

На думку аналітика, така вилазка на лівобережжя може бути частиною нового наступу, щоб затиснути російські війська у кліщі між Дніпром та областю у районі Токмака.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомляють про переміщення обмеженої кількості військової техніки Силами оборони на лівий берег Херсонської області.