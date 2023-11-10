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Как работает P2P-обмен криптовалют: разбираемся в деталях (PR)

10 ноября 2023, 19:47

Как работает P2P-обмен криптовалют: разбираемся в деталях (PR)

Любое использование цифровых валют требует хотя бы одной конвертации с их участием – чтобы перевести в них свои фиатные активы. Сделать эту операцию можно через криптовалютные p2p-обменники, которые обладают целым рядом преимуществ перед другими способами. Нередко эти сервисы присутствуют в составе криптобиржевых платформ, но встречаются и на других криптоплатформах (например, в криптокошельках).

В чем заключается P2P-технология криптообмена и ее особенности

Аббревиатура P2P происходит от англоязычного выражения «peer-to-peer», означающего «от партнера к партнеру». Поэтому при P2P-обмене два участника сделки меняются средствами напрямую, без участия контролирующего процесс посредника. Они сами устанавливают путем согласования между собой условия, на которых обменивают свои финансы.

При этом средства, использующиеся при P2P-обмене, остаются под контролем участников (т. е., на их счетах и в кошельках) до самого последнего этапа сделки. На биржах же необходимо предварительно пополнить баланс аккаунта и с него проводить все операции, что повышает риск потери или временной недоступности средств в случае атаки на биржевую площадку или других проблем с её функционированием.

Кроме того, для проведения P2P сделок не всегда требуется обязательная верификация личности, в отличие от централизованных бирж, на которых обязательно нужно подтвердить свою личность в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Но, следует учитывать, что P2P-обменники могут удовлетворить потребности не всех трейдеров.

Когда P2P-обмен не подходит

  • Если необходимо обменять большое количество криптовалюты, то на P2P-платформе может не оказаться достаточно крупных предложений. В таком случае нужно воспользоваться биржей с большей ликвидностью.
  • P2P-сделки могут потребовать времени на поиск подходящего контрагента и оформления сделки. Если требуется провести срочный обмен, то его можно сделать на бирже при помощи рыночных ордеров.
  • В некоторых юрисдикциях P2P-сделки противоречат законодательству. Если необходима уверенность в соблюдении законов, следует воспользоваться для обмена лицензированной биржей.
  • P2P-платформы в основном ориентированы на начинающих пользователей и не имеют продвинутых функций и инструментов (маржинальной торговли с плечом, лимитных ордеров, индикаторов и др.), требующихся профессиональным трейдерам.

В каких ситуациях P2P-обменники являются предпочтительным вариантом

Помимо возможности обмена без KYC на гибких условиях, peer-to-peer-технология позволяет:

  • использовать в сделках локальные валюты и методы оплаты, недоступные на централизованных биржах;
  • уплачивать более низкие операционные комиссии, чем на биржевых площадках;
  • получить доступ к большему числу криптовалют (включая экзотические активы), чем на биржах;
  • проводить обмены в странах, где доступ к централизованным биржам или криптоактивам ограничен.

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