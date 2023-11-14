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Россия планирует увеличить производство снарядов с лазерным наведением

14 ноября 2023, 10:15

Россия планирует увеличить производство снарядов с лазерным наведением

Россия объявила, что увеличит производство своих 152-мм артиллерийских боеприпасов с лазерным наведением «Краснополь-М2» и улучшит характеристики снарядов, устойчивых к плохим погодным условиям. Об этом в своем отчете информирует разведка Министерства обороны Великобритании.

Российская артиллерия уже добилась успеха с «Краснополем», часто используют его для точного нацеливания на отдельные украинские транспортные средства, однако оборонная промышленность не может производить достаточное количество обычных боеприпасов.

Поэтому планируемое увеличение производства таких артиллерийских боеприпасов, скорее всего, является попыткой более эффективно использовать производственные мощности.

Россия использует беспилотные летательные аппараты для обозначения целей для «Краснополя», направляя на цель лазерный луч. Однако низкая облачность стала ключевым фактором, ограничивающим эффективность снаряда, поскольку его лазерный детектор не успевает обнаружить энергию лазера и маневрировать для нанесения удара.

Российская промышленность, вероятно, попытается улучшить летные характеристики «Краснополя» и сократить время лазерного обнаружения снаряда. С приближением зимы вполне вероятно, что доступ России к улучшенным высокоточным боеприпасам станет одним из ключевых факторов ее оперативной деятельности в Украине.

Ранее британская разведка сообщала, что большое количество российских военных стали на фронте алкоголиками и наркоманами.

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Артиллерийский снаряд Краснополь-М2

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