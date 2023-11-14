Росія планує збільшити виробництво снарядів із лазерним наведенням

Росія оголосила, що збільшить виробництво своїх 152-мм артилерійських боєприпасів з лазерним наведенням «Краснополь-М2» та покращить характеристики снарядів, стійких до поганих погодних умов. Про це у своєму звіті повідомляє розвідка Міністерства оборони Великобританії.



Російська артилерія вже досягла успіху з «Краснополем», часто використовують його для точного націлювання на окремі українські транспортні засоби, проте оборонна промисловість не може виробляти достатньої кількості звичайних боєприпасів.



Тому заплановане збільшення виробництва таких артилерійських боєприпасів, швидше за все, є спробою ефективніше використовувати виробничі потужності.



Росія використовує безпілотні літальні апарати для позначення цілей для «Краснополя», спрямовуючи на ціль лазерний промінь. Однак низька хмарність стала ключовим фактором, що обмежує ефективність снаряда, оскільки його лазерний детектор не встигає виявити енергію лазера та маневрувати для удару.



Російська промисловість, ймовірно, спробує покращити льотні характеристики «Краснополя» та скоротити час лазерного виявлення снаряда. З наближенням зими цілком імовірно, що доступ Росії до покращених високоточних боєприпасів стане одним із ключових чинників її оперативної діяльності в Україні.



Раніше британська розвідка повідомляла, що велика кількість російських військових стали на фронті алкоголіками та наркоманами.