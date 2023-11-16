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В Киеве при участии Донецкой ОВА открыли фотовыставку «Стертые с лица земли»

16 ноября 2023, 17:25

В Киеве при участии Донецкой ОВА открыли фотовыставку «Стертые с лица земли»

На фотовыставке представлены свидетельство военных преступлений захватчиков в Украине. Фото: Донецкая ОВА На фотовыставке представлены свидетельство военных преступлений захватчиков в Украине. Фото: Донецкая ОВА

На Контрактовой площади столицы Украины состоялось открытие баннерной фотовыставки «Стертые с лица земли». Она создана Украинским институтом национальной памяти при участии Донецкой областной военной администрации. Об этом сообщила Донецкая ОВА.

Отмечается, что в экспозиции представлены фотосвидетельства военных разрушений из разных регионов, где российский агрессор не оставил шанса на выживание – Донбасса, Луганщины, Слобожанщины, Юга Украины. Но больше этих печальных свидетельств – именно из Донецкой области.

Тематические баннеры акцентируют внимание на уничтоженных и практически до основания разрушенных Попасной, Марьинке, Соледаре, Бахмуте, Угледаре, Богородичном и других наиболее пострадавших от войны городах и поселках, 

Работа над созданием выставки «Стертые с лица земли» продолжалась с весны 2023 года, в нее были вовлечены различные организации, общественные объединения и волонтеры.

И.о. руководителя Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак поблагодарил всех, кто помог в сборе информации и фотоматериалов для выставки, в том числе и Донецкую областную военную администрацию.

Авторы фотографий Константин и Влада Либеровы, которые приняли участие в мероприятии, отметили: «Мы, наверное, никогда бы не делали эти фотографии, но они свидетельствуют о преступлениях агрессора, совершенных на нашей земле. Очень больно наблюдать, как в условиях войны уходит жизнь из некогда мирного города. Историческая память обо всех этих военных ужасах должна храниться всегда».

Заместитель начальника управления – начальник отдела коммуникаций с общественностью управления информационной деятельности Донецкой областной военной администрации Елена Наумова сказала: «Со страшных фронтовых фотографий на современников смотрит сама история, побуждая к тому, чтобы каждый клочок земли со следами военных разрушений был в будущем возрожден. А еще важно, чтобы эти кадры увидел весь мир и вздрогнул от ужаса, который совершают российские оккупанты на нашей земле».

В сообщении отмечается, что материалы фотовыставки будут загружены на ресурсах Украинского института национальной памяти, а ее материалы — переведены на разные языки, чтобы правда о военных событиях и российской агрессии распространялась по всему миру.

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