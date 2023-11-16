У Києві за участю Донецької ОВА відкрили фотовиставку «Стерті з лиця землі»

На фотовиставці представлено свідоцтво військових злочинів загарбників в Україні. Фото: Донецька ОВА

На Контрактовій площі столиці України відбулося відкриття банерної фотовиставки «Стерті з лиця землі». Вона створена Українським інститутом національної пам'яті за участю Донецької обласної військової адміністрації. Про це повідомила Донецька ОВА.

Наголошується, що в експозиції представлені фотосвідоцтва військових руйнувань із різних регіонів, де російський агресор не залишив шансу на виживання – Донбасу, Луганщини, Слобожанщини, Півдня України. Але більше за все цих сумних свідчень – саме із Донецької області.

Тематичні банери акцентують увагу на знищених і практично вщент зруйнованих Попасній, Мар'їнці, Соледарі, Бахмуті, Вугледарі, Богородичному та інших найбільш постраждалих від війни містах та селищах,

Робота над створенням виставки «Стерті з лиця землі» тривала з весни 2023 року, до неї були залучені різноманітні організації, громадські об'єднання та волонтери.

В.о. керівника Українського інституту національної пам'яті Володимир Тиліщак подякував усім, хто допоміг у зборі інформації та фотоматеріалів для виставки, у тому числі й Донецьку обласну військову адміністрацію.

Автори фотографій Костянтин та Влада Ліберови, які взяли участь у заході, зазначили: «Ми, напевно, ніколи не робили б ці фотографії, але вони свідчать про злочини агресора, скоєні на нашій землі. Дуже боляче спостерігати, як за умов війни йде життя з колись мирного міста. Історична пам'ять про всі ці військові жахи повинна зберігатися завжди».

Начальник відділу комунікацій з громадськістю управління інформаційної діяльності Донецької обласної військової адміністрації Олена Наумова сказала: «Зі страшних фронтових світлин на сучасників дивиться сама історія, спонукаючи до того, щоб кожен клаптик землі зі слідами військових руйнувань був у майбутньому відроджений. А ще важливо, щоб ці кадри побачив увесь світ і здригнувся від жаху, який чинять російські окупанти на нашій землі».

У повідомленні наголошується, що матеріали фотовиставки завантажуть на ресурсах Українського інституту національної пам'яті, а її матеріали перекладуть різними мовами, щоб правда про військові події та російську агресію поширювалася по всьому світу.