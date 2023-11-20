В Никополе из-за обстрела оккупантов погибла 83-летняя женщина

Оккупанты обстреляли город Никополь в Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОВА

Один человек погиб и один получил ранение вследствие артиллерийского обстрела российскими оккупантами города Никополь Днепропетровской области. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«Во время артиллерийского обстрела Никополя оккупанты убили 83-летнюю женщину. Ранение получил 53-летний мужчина. Повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, авто, линия электропередач и газопровод. Информация уточняется», — написал Лысак в Телеграм.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 19 ноября, атаковали некоторые населенные пункты Донецкой области. В частности, обстреляли Курахово и Авдеевку.