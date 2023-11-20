У Нікополі через обстріл окупантів загинула 83-річна жінка

Окупанти обстріляли місто Нікополь на Дніпропетровщині. Фото: Дніпропетровська ОВА

Одна людина загинула та одна поранена внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами міста Нікополь Дніпропетровської області. Про це у понеділок, 20 листопада, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Під час артилерійського обстрілу Нікополя окупанти вбили 83-річну жінку. Поранення отримав 53-річний чоловік. Пошкоджено три приватні будинки, дві господарські будівлі, авто, лінія електропередач та газопровід. Інформація уточнюється», — написав Лисак у Телеграм.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська РФ минулої доби, 19 листопада, атакували деякі населені пункти Донецької області. Зокрема, обстріляли Курахове та Авдіївку.