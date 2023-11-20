Утром оккупанты совершили массированный артобстрел Авдеевки, есть разрушения

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 19 ноября, атаковали некоторые населенные пункты Донецкой области. В частности, обстреляли Курахово и Авдеевку. Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз.

«На Донецком направлении в Марьинской громаде повреждена пятиэтажка в Красногоровке, под обстрелами Георгиевка и Максимилиановка. В Кураховской громаде обстреляны Курахово и Острое. К утру произошел массированный артобстрел Авдеевки — поврежден дом», — написал он.





По его словам, накануне вечером россияне нанесли ракетный удар по Святогоровке Добропольской громады — повреждены 9 частных домов и ветеринарная клиника.





Кроме того, на Горловском направлении в Торецкой громаде повреждены 3 дома: 2 в Пивничном и 1 в Нью-Йорке. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки, 2 хозяйственные постройки и 1 промышленное здание. В Соледарской громаде обстреляны Васюковка и Миньковка.





Также на Лисичанском направлении поврежден дом и нежилое сооружение в Северске, дважды обстреляно Торское Лиманской громаде.

Напомним, 19 ноября российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. Один человек из Красногоровки пострадал, который был ранен раньше.