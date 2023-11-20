Продукти втричі дорожчі: у Луганській ОВА порівняли цінники на захоплених територіях

Російські окупанти завищили ціни на продукти на захоплених територіях. Тепер вони відрізняються щонайменше втричі. Про це повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації 20 листопада.

Зазначається, що в тих регіонах, які тимчасово не знаходяться під контролем України, цінники не тільки зростають, а й тенденції на їх зниження в найближчій перспективі немає.

Найсильніше зневіряться ціни на картоплю, гречку та капусту — різниця в кілька разів, порівняно з іншими регіонами України.

«Тому, у жовтні продуктовий кошик у так званій «ЛНР» коштував набагато дорожче, ніж на підконтрольній уряду України території. Ціни на певні продукти харчування в окупації були більш ніж утричі вищими», — йдеться у повідомленні.

Значно вищими на захопленій ворогом частині Луганщини були ціни на такі продукти споживчого кошика: цибуля ріпчаста — 121,71%; олія соняшникова - 81,19%; птиця (тушки курячі) - 74,76%; макаронні вироби - 63,15%; свинина - 62,09%; масло вершкове - 58,92%; сметана - 57,29%; хліб житньо-пшеничний – 52,30%; цукор – 51,10%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що населення Луганської області скоротилося на 40% за часи війни. Тепер людей на мільйон менше, ніж було до вторгнення. За інформацією підпілля, тенденція зменшення кількості мирних жителів триває і росіяни продовжують сприяти цьому.