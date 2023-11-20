Прикордонники Краматорського загону взяли в полон російського штурмовика

Українські прикордонники полонили російського військового. Фото: ДПСУ

Прикордонники відбили атаку оккупантів під Бахмутом — одного штурмовика взято в полон, ще двох ліквідовано. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.



Як йдеться у повідомленні, бійці Краматорського прикордонного загону запобігли атакі супротивника та взяли в полон контрактника російської армії. Вранці група піхоти противника атакувала одну із вогневих позицій прикордонного підрозділу. За ворогом було відкрито вогонь на поразку. У ході стрілецького бою двох загарбників убито, решта нападників розбіглася. Надалі, під час обстеження околиць кордонів, прикордонники виявили та захопили одного військовослужбовця з Росії.

Читайте також: Поблизу Бахмута прикордонники ліквідували російський дрон

Полоненим виявився новий контрактник, покликаний у військову частину з Хабаровського краю на початку жовтня цього року. При цьому більшу частину своєї служби окупант із далекого сходу діставався до театру бойових дій.



Фактично загарбник не встиг злізти з поїзда та одразу був відправлений на штурм, результат якого відомий. поразкою наших бійців різко змінив свої плани та обрав життя в українському полоні.