Силовики РФ грабят ночью оккупированный поселок Меловое

В Меловом, что на временно оккупированной части Луганской области, прибыло подразделение российских правоохранителей из Росгвардии и сотрудников полиции из московской области, они ночью грабят квартиры, где отсутствуют местные жители. Об этом сообщают в Генштабе.



Российские оккупанты приходят в дома местного населения с целью проверки документов для выявления украинских граждан, прежде всего военнослужащих, а также родственников в украинских силовых структурах.



«Если оккупанты приходя в квартиру – не застают дома хозяев, то возвращаются ночью и грабят квартиру», — объясняют в Генеральном штабе ВСУ.