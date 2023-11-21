Силовики РФ грабують вночі окуповане Мілове

В селище Мілове, що у тимчасово окупованій частині Луганської області, прибув підрозділ російських правоохоронців із Росгвардії та співробітників поліції з московської області, вони вночі грабують квартири, де відсутні місцеві жителі. Про це повідомляють у Генштабі.



Російські окупанти приходять до будинків місцевого населення з метою перевірки документів для виявлення українських громадян, насамперед військовослужбовців, а також родичів в українських силових структурах.



«Якщо окупанти приходячи до квартири й не застають удома господарів, то повертаються вночі та грабують квартиру», — пояснюють у Генеральному штабі ЗСУ.