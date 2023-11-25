Військові РФ зменшили кількість авіаударів — Тарнавський

Російські війська зменшили кількість авіаударів, але активність піхоти все ще висока. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

«Російські окупанти здаються в полон — учора троє людей обрали життя. Противник зменшив кількість авіаударів, але активність його піхоти все ще висока», — написав у телеграм-каналі у суботу.

Так, в операційній зоні ОСУВ «Таврія» агресор завдав чотири авіаудари, провів 50 бойових зіткнень та здійснив 912 артобстрілів, повідомив командувач.

Тарнавський зазначив, що українські захисники та захисниці утримують оборону на Авдіївському напрямку.

Загальні втрати ворога на Таврійському напрямку становили 502 особи, зазначив він.

За його словами, знищено 24 одиниці військової техніки, у тому числі танк, 4 ББМ, 4 артсистеми, 12 БпЛА та три автомобілі. Ще 21 одиницю техніки ворога пошкоджено.

Водночас, додав Тарнавський, триває проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, під час нічних вибухів у місті Джанкой у тимчасово окупованому Криму було вражено військову частину росіян, а також ППО, РЛС та особовий склад загарбників.