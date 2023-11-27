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Через обстріл Нікополя поранення отримала 51-річна жінка — ОДА

27 листопада 2023, 20:44

Через обстріл Нікополя поранення отримала 51-річна жінка — ОДА

У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок обстрілу поранення отримала 51-річна жінка. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

За його словами, постраждала лікується амбулаторно.

«Цілий день ворог гнав по Нікопольщині. Загалом обстріляв район із важкої артилерії шість разів. Потрапив самим Нікополем і Марганецьким товариством», — додав Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілів пошкоджено адмінбудівлю, ліцей, храм, спортклуб. Побито 7 багатоквартирних та 14 приватних будинків. Одну господарську споруду знищено та 12 — понівечено. Розбиті авто, лінія електропередач та газопровід.

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