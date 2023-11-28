У Нікополі під обстріл росіян потрапила багатоповерхівка, є загиблий та поранені

Російські війська вранці 28 листопада вдарили по Нікополі. Артилерійський снаряд влучив у п'ятиповерхівку. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Загинув 63-річний чоловік. Постраждали дві жінки – 65 та 63 роки», — написав він.

Лисак уточнив, що під завалами можуть залишатися люди.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі, 28 листопада, російські загарбники вдарили ракетою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Крім того, із важкої артилерії російська армія обстріляла Марганецьку громаду Нікопольського району.