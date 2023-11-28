Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Главные пункты закона: увеличение доходов на 22 млрд грн – до 1,768 трлн грн, уменьшение дефицита государственного бюджета на 22 млрд грн до 1,57 трлн грн. Расходы при этом почти остались такими же – 3,35 трлн грн.

«Внешние заимствования снизили на 103,5 млрд грн (с 42,9 млрд долл. до 41 млрд долл.), чтобы согласовать с МВФ. Перекрыли за счет увеличения внутренних заимствований на 81,4 млрд грн», — написал депутат.