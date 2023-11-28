Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2024 рік

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Головні пункти закону: збільшення доходів на 22 млрд. грн. – до 1,768 трлн. грн., зменшення дефіциту державного бюджету на 22 млрд. грн. до 1,57 трлн. грн. Витрати при цьому майже залишилися такими самими – 3,35 трлн грн.

«Зовнішні запозичення знизили на 103,5 млрд. грн. (з 42,9 млрд. дол. до 41 млрд. дол.), щоб узгодити з МВФ. Перекрили за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн», — написав депутат.