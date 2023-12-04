Rheinmetall получил большой контракт на артиллерийские боеприпасы для Украины

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall выиграл большой заказ на 155-мм артиллерийские боеприпасы для Украины. Заказчик — неназванная страна НАТО. Об этом сообщили на сайте Rheinmetall.

Заказ объемом около 142 млн. евро предполагает изготовление «десятков тысяч» полностью укомплектованных 155-мм снарядов. Изготовлять их будет недавно приобретенная дочерняя компания Expal (Rheinmetall Expal Munitions) в Испании.

О заказчике сообщают, что это страна НАТО, задекларировавшая намерения в долгосрочной перспективе оказывать Украине военную поддержку для борьбы с российской агрессией.

Снаряды по этому заказу будут поставлены только в 2025 году. В 2024 году Украина сможет получить около 40 тысяч снарядов из более старого заказа для Rheinmetall.