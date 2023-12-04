Rheinmetall отримав великий контракт на артилерійські боєприпаси для України

Німецький збройовий концерн Rheinmetall виграв велике замовлення на 155 мм артилерійські боєприпаси для України. Замовник є неназваною країною НАТО. Про це повідомили на сайті Rheinmetall.

Замовлення обсягом близько 142 млн євро передбачає виготовлення «десятків тисяч» повністю укомплектованих 155-мм снарядів. Виготовлятиме їх нещодавно придбана дочірня компанія Expal (Rheinmetall Expal Munitions) в Іспанії.

Про замовника повідомляють, що це країна НАТО, яка задекларувала наміри у довгостроковій перспективі надавати Україні військову підтримку для боротьби з російською агресією.

Снаряди на це замовлення будуть поставлені лише у 2025 році. У 2024 році Україна зможе отримати близько 40 тисяч снарядів із більш старого замовлення для Rheinmetall.