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Германия передаст Украине почти 200 тысяч снарядов

06 декабря 2023, 15:45

Германия передаст Украине почти 200 тысяч снарядов

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что скоро Берлин передаст Украине почти 200 тысяч снарядов. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF.

По словам Писториуса, обещание в 1 млн снарядов сложно выполнить оборонной промышленности, потому что она существовала в мирных условиях. Были созданы ожидания, которые не подтвердились. Однако ситуация скоро изменится.

«Вы можете быть уверены, что ситуация улучшится в ближайшие месяцы. Только Германия предоставит почти 200 000 боеприпасов. Но на все нужно время, и это не вопрос политических решений или финансовых ресурсов», — сказал Писториус.

Также он добавил, что Германия делает все возможное, чтобы помогать Украине военным путем. По словам министра обороны, Германия занимает второе место в помощи Киеву с большим отрывом от других стран. Также он обращает внимание на усиление украинской ПВО во вторую зиму во время боевых действий.

Однако Писториус говорит, что Украина не является союзником Берлина, потому что они не имеют никаких обязательств. Украина не является членом НАТО. Также Бундесвер ничего не поставляет для российской армии.

«Поэтому важно и необходимо, прежде всего сосредоточиться на стабильности поставок, независимо от каких-либо узких мест, которые могут возникнуть», — заявил глава Минобороны Германии.

Ранее сообщалось, что правительство Германии решило выделить из госбюджета еще 4 млрд евро на военную помощь Украине в дополнение к уже заложенным на эту цель 4 млрд.

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