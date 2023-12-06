Німеччина передасть Україні майже 200 тисяч снарядів

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що скоро Берлін передасть Україні майже 200 тисяч снарядів. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ZDF.

За словами Пісторіуса, обіцянку в 1 млн снарядів складно виконати оборонну промисловість, тому що вона існувала в мирних умовах. Було створено очікування, які не підтвердилися. Проте ситуація незабаром зміниться.

«Ви можете бути впевнені, що ситуація покращиться у найближчі місяці. Лише Німеччина надасть майже 200 тисяч боєприпасів. Але на все потрібен час, і це не питання політичних рішень чи фінансових ресурсів», — сказав Пісторіус.

Також він додав, що Німеччина робить все можливе, щоб допомагати Україні воєнним шляхом. За словами міністра оборони, Німеччина посідає друге місце у допомозі Києву з великим відривом від інших країн. Також він звертає увагу на посилення української ППО другої зими під час бойових дій.

Однак Пісторіус каже, що Україна не є союзником Берліна, бо вони не мають жодних зобов'язань. Україна не є членом НАТО. Також Бундесвер нічого не постачає для російської армії.

«Тому важливо і необхідно, перш за все, зосередитися на стабільності поставок, незалежно від будь-яких вузьких місць, які можуть виникнути», — заявив глава Міноборони Німеччини.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини вирішив виділити з держбюджету ще 4 млрд євро на військову допомогу Україні на додаток до вже закладених на цю мету 4 млрд.