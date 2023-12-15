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В Белом доме призвали Конгресс США услышать новые заявления Путина по поводу войны в Украине

15 декабря 2023, 08:01

В Белом доме призвали Конгресс США услышать новые заявления Путина по поводу войны в Украине

Белый дом призвал Конгресс США не медлить с принятием решения о новой помощи Украине. Там подчеркнули, что победа Путина будет означать угрозу всему мировому порядку. Об этом в четверг, 14 декабря, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщил Укринформ.

«Почти через 20 месяцев после начала жестокого и варварского вторжения Путин заявил, что его агрессия в Украине не завершится, и мир наступит лишь тогда, цитирую, «когда наши цели будут достигнуты». Я очень надеюсь, что те республиканцы в Палате представителей, которые месяцами держали в заложниках критическую помощь Украине, услышали послание Путина громко и четко», — отметил Кирби.

Он отметил, что в то время, когда члены Палаты представителей разъедутся по домам на рождественские праздники, украинский народ будет переживать обстрелы мирных городов.

 «Им нужна наша помощь. И это им нужно сейчас, а не после рождественского яичного ликера», — подчеркнул представитель администрации Байдена.

 Кирби также указал, что события в Украине — это не чужая война: «Путин бросает вызов непосредственно международному порядку, который мы помогали строить, он бросает вызов Уставу ООН, он бросает вызов пониманию суверенитета, он бросает прямой вызов демократии».

«В случае, если такие диктаторы, как Путин, будут добиваться успехов, это будет иметь глубокие последствия для свободы и процветания во всем мире. Именно поэтому Америка не может себе позволить отказаться от помощи», — подчеркнул Кирби.

Он напомнил слова президента Байдена о том, что, когда диктаторы не расплачиваются за свою агрессию, они просто идут дальше.

«Бездеятельность — тоже действие. Нам давно пора действовать на защиту наших интересов национальной безопасности», — отметил представитель Белого дома.

Напомним, во время пресс-конференции 14 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что цели «СВО» не изменились: «денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины».

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