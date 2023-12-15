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У Білому домі закликали Конгрес США почути нові заяви Путіна щодо війни в Україні

15 грудня 2023, 08:01

У Білому домі закликали Конгрес США почути нові заяви Путіна щодо війни в Україні

Білий дім закликав Конгрес США не зволікати з ухваленням рішення про нову допомогу Україні. Там наголосили, що перемога Путіна означатиме загрозу всьому світовому порядку. Про це у четвер, 14 грудня, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Про це повідомив Укрінформ.

«Майже через 20 місяців після початку жорстокого та варварського вторгнення Путін заявив, що його агресія в Україні не завершиться, і світ настане лише тоді, цитую, «коли наших цілей буде досягнуто». Я дуже сподіваюся, що республіканці в Палаті представників, які місяцями тримали в заручниках критичну допомогу Україні, почули послання Путіна голосно і чітко», — зазначив Кірбі.

Він зазначив, що в той час, коли члени Палати представників роз'їдуться додому на різдвяні свята, український народ переживатиме обстріл мирних міст.

«Їм потрібна наша допомога. І це їм потрібно зараз, а не після різдвяного яєчного лікеру», — наголосив представник адміністрації Байдена.

Кірбі також зазначив, що події в Україні — це не чужа війна: «Путін кидає виклик безпосередньо міжнародному порядку, який ми допомагали будувати, він кидає виклик Статуту ООН, він кидає виклик розумінню суверенітету, кидає прямий виклик демократії».

«У разі, якщо такі диктатори, як Путін, добиватимуться успіхів, це матиме глибокі наслідки для свободи та процвітання у всьому світі. Саме тому Америка не може собі дозволити відмовитися від допомоги», — наголосив Кірбі.

Він нагадав слова президента Байдена про те, що коли диктатори не розплачуються за свою агресію, вони просто йдуть далі.

«Бездіяльність — теж дія. Нам давно настав час діяти на захист наших інтересів національної безпеки», — зазначив представник Білого дому.

Нагадаємо, під час прес-конференції 14 грудня президент РФ Володимир Путін заявив , що цілі «СВО» не змінилися: «денацифікація, демілітаризація та нейтральний статус України».

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