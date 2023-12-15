Признались в «фосфорных» атаках РФ на Украину: двое жителей Луганщины приговорены к лишению свободы

К 15 годам лишения свободы приговорены двое жителей Луганщины, которые признались в «фосфорных» атаках России на Украину. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«В ходе досудебного расследования задержанные дали показания о военных преступлениях российских оккупантов на востоке Украины. Среди них – использование запрещенных фосфорных бомб против гражданской инфраструктуры города Попасная на Луганщине и разграбление Мироновской ТЭС и частных домов в Донецкой области», — говорится в сообщении.

По данным следствия, один из осужденных воевал против Украины еще с 2014 года. Тогда он, житель Луганской области, присоединился к террористическим группировкам российского боевика Козицына и обстреливал позиции АТО в районе Светлодарской дуги.

После начала полномасштабного вторжения в РФ он вступил в 85-ю отдельную мотострелковую бригаду вооруженных сил России.

Находясь в рядах захватчиков, участвовал в боях в районе Бахмута, в том числе для сдерживания украинского контрнаступления вблизи поселка Клищиевка.

Еще одним осужденным является житель Луганщины, который в феврале 2022 года «мобилизовался» в 6-й мотострелковый «казачий» полк 2-го армейского корпуса страны-агрессора.

Украинские защитники взяли обоих боевиков в плен во время контрнаступательных операций ВСУ под Бахмутом.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил одному злоумышленнику 10 лет тюрьмы, другому присудили 15 лет тюрьмы.