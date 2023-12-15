Зізналися у «фосфорних» атаках РФ на Україну: двох жителів Луганщини засуджено до позбавлення волі

До 15 років позбавлення волі засуджено двох жителів Луганщини, які зізналися у «фосфорних» атаках Росії на Україну. Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Під час досудового розслідування затримані дали свідчення про військові злочини російських окупантів на сході України. Серед них – використання заборонених фосфорних бомб проти цивільної інфраструктури міста Попасна на Луганщині та пограбування Миронівської ТЕС та приватних будинків на Донеччині», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, один із засуджених воював проти України ще з 2014 року. Тоді він, мешканець Луганської області, приєднався до терористичних угруповань російського бойовика Козицина та обстрілював позиції АТО у районі Світлодарської дуги.

Після початку повномасштабного вторгнення до РФ він вступив до 85-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії.

Перебуваючи у лавах загарбників, брав участь у боях у районі Бахмута, у тому числі для стримування українського контрнаступу поблизу селища Клищіївка.

Ще одним засудженим є мешканець Луганщини, який у лютому 2022 року «мобілізувався» до 6-го мотострілецького «козачого» полку 2-го армійського корпусу країни-агресора.

Українські захисники взяли обох бойовиків у полон під час контрнаступних операцій ЗСУ під Бахмутом.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив одному зловмиснику 10 років ув'язнення, іншому присудили 15 років ув'язнення.