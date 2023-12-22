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В Ростовской области заметили неопознанный беспилотник

22 декабря 2023, 10:10

В Ростовской области заметили неопознанный беспилотник

В районе Батайска Ростовской области местные жители зафиксировали полет неопознанного беспилотника. Об этом сообщили российские СМИ.

Пользователи телеграм-каналов сообщили о БпЛА, когда он уже подлетел к Батайску. Губернатор Ростовской области Василий Голубев никаких официальных комментариев по ситуации пока не давал.

В то же время минобороны страны-оккупанта заверило своих граждан, что системы ПВО защищают войска, обеспечивая надёжный щит от нападения с воздуха.

Напомним, 27 ноября, в Ростовской области был замечен беспилотник. В министерстве обороны РФ отметили, что якобы сбили цель.

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