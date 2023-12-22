В Ростовской области заметили неопознанный беспилотник

В районе Батайска Ростовской области местные жители зафиксировали полет неопознанного беспилотника. Об этом сообщили российские СМИ.

Пользователи телеграм-каналов сообщили о БпЛА, когда он уже подлетел к Батайску. Губернатор Ростовской области Василий Голубев никаких официальных комментариев по ситуации пока не давал.



В то же время минобороны страны-оккупанта заверило своих граждан, что системы ПВО защищают войска, обеспечивая надёжный щит от нападения с воздуха.



Напомним, 27 ноября, в Ростовской области был замечен беспилотник. В министерстве обороны РФ отметили, что якобы сбили цель.