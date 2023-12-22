Два БпЛА намагалися атакувати резервуари з паливом у Брянській області

На території логістичного центру у Брянській області два БПЛА намагалися атакувати резервуари з паливом. Про це повідомив російський телеграм-канал SHOT.



Росіяни стверджують, що один із безпілотників ніс 22 кг вибухівки. За даними SHOT, він був помічений неподалік нафтосховища в Суражському районі напередодні о п'ятій ранку.



Військові РФ зуміли збити його, уламки розкидало за 300 м від логістичного центру. За 500 метрів від них знайшли другий дрон, який ніс кумулятивний заряд із 22-кілограмовою бойовою частиною.



Своєю чергою міноборони країни-окупанта підтвердило атаку безпілотників у Брянській області, проте нарахували не два, а чотири БПЛА.



«Близько 10 години [прим. - 9 по Києву] два українські БпЛА знищені над територією Брянської області», — зазначило оборонне відомство РФ.



Після чого вже о 10.45 ще два українські БПЛА на думку росіян були знищені черговими засобами ППО над територією все тієї ж Брянської області.



Раніше сьогодні «Новини Донбасу» вже писали, що в районі Батайська Ростовської області місцеві жителі зафіксували політ невідомого безпілотника.