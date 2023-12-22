Будут ли в Украине дополнительных выходных на Рождественские и Новогодние праздники

Дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники не будет в связи с военным положением в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в пятницу 22 декабря.

В частности, ст. 6 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены правила на период военного положения, а именно приостановлено действие ст. 71-73 КЗоТа по определению праздничных и нерабочих дней.

Таким образом, понедельники 25 декабря (Рождество) и 1 января (Новый год) будут обычными рабочими днями.

«В свою очередь частный бизнес может устанавливать рабочий график на этот день по своему усмотрению», — добавил он.