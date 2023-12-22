Чи будуть в Україні додаткові вихідні на Різдвяні та Новорічні свята

Додаткових вихідних на Різдвяні та Новорічні свята не буде у зв'язку з воєнним станом в Україні.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмыгаль у п'ятницю 22 грудня.

Зокрема, ст. 6 закону "Про організацію трудових відносин в умовах військового стану" встановлено правила на період військового стану, а саме припинено дію ст. 71-73 КЗпП за визначенням святкових та неробочих днів.

Таким чином, понеділки 25 грудня (Різдво) та 1 січня (Новий рік) будуть звичайними робочими днями.

"В свою чергу приватний бізнес може встановлювати робочий графік на цей день на свій розсуд", - додав він.