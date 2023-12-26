Залужный: нужно оставить два понятия в нашем законодательстве — годен к военной службе или не годен к военной службе

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный считает, что исключение из нового законопроекта о мобилизации такого понятия как «ограниченно годен» даст возможность понять, есть ли смысл дальше оперировать такими понятиями как «инвалид ІІ и ІІІ группы».



«В том законопроекте ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы"), мы согласились, что нужно оставить два понятия в нашем законодательстве: это человек, который годен к военной службе и не годен к военной службе. Избавившись от такого понятия как "ограниченно годен ", соответственно мы дадим ответ на вопросы "годен – не годен" и поймем, есть ли смысл дальше оперировать такими понятиями как инвалид второй группы и инвалид третьей группы», — сказал Залужный в эфире телемарафона во вторник.



Главнокомандующий подчеркнул, что решение о пригодности к военной службе человека определяет не инвалидность, а военно-врачебная комиссия.



Главнокомандующий Вооруженными силами Украины также заявил, что вопрос отсрочек от мобилизации не в его компетенции, для этого есть центральные органы исполнительной власти.



«Мне лично главное, чтобы пришли люди в войско и могли выполнять поставленные задачи. То, кто какую будет иметь отсрочку или не будет иметь отсрочку, кого будет призывать государство – на сегодняшний день я считаю, что это не моя компетенция. Для этого есть центральные органы исполнительной власти, которые могут это определить», — сказал украинский военачальник.



Он подчеркнул, что ему «нужны люди, боеприпасы и оружие для того, чтобы продолжать ведение боевых действий». Ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что военное командование не делало запрос о мобилизации 400-500 тысяч украинцев.