Залужний: треба залишити два поняття у нашому законодавстві — придатний до військової служби або не придатний до військової служби

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вважає, що виключення із нового законопроєкту про мобілізацію такого поняття як «обмежено придатний» дасть можливість зрозуміти, чи є сенс далі оперувати такими поняттями як «інвалід ІІ та ІІІ групи».



«У тому законопроєкті ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби"), ми погодилися, що потрібно залишити два поняття у нашому законодавстві: це людина, яка придатна до військової служби та яка не придатна до військової служби. Позбавившись такого поняття як "обмежено придатний", відповідно ми дамо відповідь на запитання "придатний - не придатний" і зрозуміємо, чи є сенс далі оперувати такими поняттями як інвалід другої групи та інвалід третьої групи», - сказав Залужний в ефірі телемарафону у вівторок.



Головнокомандувач наголосив, що рішення про придатність до військової служби людини визначає не інвалідність, а військово-лікарська комісія.



Головнокомандувач Збройних Сил України також заявив, що питання відстрочок від мобілізації не в його компетенції, для цього є центральні органи виконавчої влади.



«Мені особисто головне, щоб прийшли люди у військо та могли виконувати поставлені завдання. Те, хто яку матиме відстрочку або не матиме відстрочку, кого призве держава – на сьогодні я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральні органи виконавчої влади, які можуть визначити це», — сказав український воєначальник.



Він наголосив, що йому «потрібні люди, боєприпаси та зброя для того, щоб продовжувати ведення бойових дій». Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що військове командування не робило запит про мобілізацію 400-500 тисяч українців.