В Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком

Мужчина взял в заложники женщину и ребенка. Одесса Фото: Думская

Мужчина в Одессе захватил в заложники женщину и ребенка в многоэтажном доме. Об этом сообщает издание «Думская».

Происшествие случилось в квартире пятиэтажки на улице Ивана и Юрия Лип.

Мужчина, предположительно в наркотическом опьянении, захватил женщину с 13-летним ребенком. Жителей подъезда пришлось эвакуировать.

«По некоторым данным, нападавший - военный, и он был вооружен», — говорится в материале.

Издание пишет, что на месте событий остаются спасатели, бойцы полицейского спецназа, которые освободили заложников, представители военной службы правопорядка (что косвенно подтверждает участие в инциденте военного), а также много полиции и медики.