В Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком

Мужчина в Одессе захватил в заложники женщину и ребенка в многоэтажном доме. Об этом сообщает издание «Думская».
Происшествие случилось в квартире пятиэтажки на улице Ивана и Юрия Лип.
Мужчина, предположительно в наркотическом опьянении, захватил женщину с 13-летним ребенком. Жителей подъезда пришлось эвакуировать.
«По некоторым данным, нападавший - военный, и он был вооружен», — говорится в материале.
Издание пишет, что на месте событий остаются спасатели, бойцы полицейского спецназа, которые освободили заложников, представители военной службы правопорядка (что косвенно подтверждает участие в инциденте военного), а также много полиции и медики.
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