В Одесі чоловік взяв у заручники жінку з дитиною

Чоловік взяв у заручники жінку та дитину. Одеса Фото: Думская

Чоловік в Одесі захопив у заручники жінку та дитину у багатоповерховому будинку. Про це повідомляє видання "Думська".

Пригода сталася у квартирі п'ятиповерхівки на вулиці Івана та Юрія Лип.

Чоловік, ймовірно, у наркотичному сп'яніння, захопив жінку з 13-річною дитиною. Мешканців під'їзду довелося евакуювати.

"За деякими даними, нападник - військовий, і він був озброєний", - йдеться в матеріалі.

На місці подій залишаються рятувальники, бійці поліцейського спецназу, які звільнили заручників, представники військової служби правопорядку (що опосередковано підтверджує участь в інциденті військового), а також багато поліції та медики.