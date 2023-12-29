Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Россияне продали «ЛНР» непроверенную вакцину от ковида

29 декабря 2023, 11:50

Россияне продали «ЛНР» непроверенную вакцину от ковида

Партию вакцины «Конвасэл», разработанной Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА России, до окончания клинических испытаний продали в «ЛНР», где бюджетников уже принуждают прививаться ей от ковида. Об этом пишет The Insider. 

Как сообщили оккупационные власти, в «ЛНР» закупили почти 178 тысяч доз вакцины. По словам источника в фарминдустрии, в первую очередь ей заставляют прививаться учителей.

«Конвасэл» еще не прошел клинических испытаний, но уже был включен Минздравом РФ в рекомендации по профилактике КОВИД-19. Проведение II/III фазы клинического исследования должно продлиться до 2026 года.

«"Особые территории" имеют свой режим финансирования, и туда стекаются бюджеты, которых нет в других регионах. Продавать туда выгодно, хотя и трудно, многим приходится делать прокладки, но из-за того, что там много денег, компании тратят до 30 процентов ресурсов своих продавцов на работу с ними. ФБА просто нашли способ продать вакцину, которая не идет в России, а чиновник на месте нагнул учителей, чтобы истратить вакцину, отчитаться и оправдать покупку», — объяснил источник в фарминдустрии.

Фото: Telegram

Источник отметил также, что острой необходимости в вакцинации от ковида сейчас не наблюдается, случаи заболевания — единичные, судя по сведениям из некоторых районных управлений здравоохранения «ЛНР», которые есть в его распоряжении.

Фото: Telegram

Вакцину «Конвасэл» зарегистрировали в марте 2022 года. Она отличается от аналогичных препаратов тем, что содержит не S-белок (spike), a N-белок коронавируса, который мутирует значительно медленнее, но и иммуногенность вакцины к нему должна быть ниже.

Как пояснил The Insider вирусолог, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков, «теоретически эта вакцина не лишена смысла», но практически – о ее эффективности ничего не известно, поскольку она так и не прошла испытаний и о ней нет никаких публикаций.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Луганская область
Прочее
Вакцинация ЛНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:14
В оккупированном Старобешево сообщают об ударе по ТЭС
12:57
Сформированный из украинских военнопленных батальон Россия официально отправила на фронт — ISW
12:10
Оборудование ТЭС на Донбассе серьезно повреждено из-за российского обстрела
11:26
К этому часу известно о 13 погибших и более 70 раненых в результате воздушных атак РФ
10:40
Два человека погибли и восемнадцать ранены в результате ракетной атаки на Киев — КГВА
09:58
РФ применила все виды вооружения, кроме «Калибров» во время атаки на Украину 29 декабря — Игнат
09:40
Войска РФ продвинулись под Работино и к Авдеевскому коксохиму — ISW
08:15
В Днепре прогремели взрывы
08:00
Россия атаковала Харьков ракетами, известно как минимум о восьми «прилетах»
23:06
Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 декабря
17:10
За осень оккупанты вывезли в РФ более 10 тысяч украинских детей
15:55
РФ существенно занизила количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС — АР
15:51
На оккупированной Луганщине РФ поставит на воинский учет юношей 2007 года рождения и старше
15:20
В суд передали дела о госизмене и коррупции экс-мэра Святогорска
13:38
Прокуратура назвала вероятных подозреваемых в расстреле украинских пленных
11:35
В РФ рассказали, сколько выдали удостоверений и перерегистрировали автомобилей в оккупации
09:59
ВСУ продвинулись к западу от Горловки — ISW
09:20
За сутки на Херсонщину прилетело 404 снаряда оккупантов, есть погибший и раненые — ОВА
08:30
Подрыв Каховской дамбы повлиял на контрнаступление ВСУ — ISW
08:00
В Севастополе ночью прогремели взрывы
все новости
13:41
Масштабный ракетный обстрел оккупантов: погибли 16 человек, еще 97 получили ранения — Офис генпрокурора
13:14
В оккупированном Старобешево сообщают об ударе по ТЭС
12:57
Сформированный из украинских военнопленных батальон Россия официально отправила на фронт — ISW
12:55
В РФ задержали жителя Кубани, который хотел воевать против российской армии
12:50
За сутки оккупанты атаковали шесть громад Донетчины: есть повреждения и жертвы
12:22
Нанесен ракетный удар по промзоне Кадиевки на оккупированной Луганщине
12:15
В РФ сообщили об атаке дрона: где работала ПВО
12:10
Оборудование ТЭС на Донбассе серьезно повреждено из-за российского обстрела
11:53
Массированная атака на Украину: силы ПВО сбили 114 из 158 воздушных целей
11:52
Атака на Одессу: разрушены дома, три человека погибли, более 20 — ранены
11:50
Россияне продали «ЛНР» непроверенную вакцину от ковида
11:26
К этому часу известно о 13 погибших и более 70 раненых в результате воздушных атак РФ
11:17
Запорожье атаковали ракетами: двое погибших, 10 раненых, под завалами могут быть люди
10:55
Зеленский про атаку РФ: мы обязательно ответим террористам на их удары
10:40
Два человека погибли и восемнадцать ранены в результате ракетной атаки на Киев — КГВА
10:07
В Днепре есть попадание в торговый центр и роддом: четверо погибших, более десятка пострадавших
09:58
РФ применила все виды вооружения, кроме «Калибров» во время атаки на Украину 29 декабря — Игнат
09:40
Войска РФ продвинулись под Работино и к Авдеевскому коксохиму — ISW
09:35
Ракетный обстрел Харькова: один человек погиб, много раненых, есть разрушения
09:04
В Днепре горит торговый центр из-за атаки россиян: есть погибшие и пострадавшие
все новости
ВИДЕО
Ракетный удар по Одессе. Фото: Одесская ОВА Атака на Одессу: разрушены дома, три человека погибли, более 20 — ранены
29 декабря, 11:52
Оккупанты атаковали Запорожье. Фото: Юрий Малашко Запорожье атаковали ракетами: двое погибших, 10 раненых, под завалами могут быть люди
29 декабря, 11:17
Зеленский про атаку РФ: мы обязательно ответим террористам на их удары Зеленский про атаку РФ: мы обязательно ответим террористам на их удары
29 декабря, 10:55
Атака «шахедов» на Одессу. Фото: ГСЧС В результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе над многоэтажкой Одессы никто не пострадал
29 декабря, 08:30
В Одессе горит дом в результате атаки дрона. Фото: соцсети В Одессе горит дом после атаки дронов
28 декабря, 23:50
Удар по базе войск РФ в Кременной. Кадр из видео В сети опубликовали кадры удара по расположению войск РФ в Кременной
28 декабря, 20:26
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама