Россияне продали «ЛНР» непроверенную вакцину от ковида

Партию вакцины «Конвасэл», разработанной Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА России, до окончания клинических испытаний продали в «ЛНР», где бюджетников уже принуждают прививаться ей от ковида. Об этом пишет The Insider.



Как сообщили оккупационные власти, в «ЛНР» закупили почти 178 тысяч доз вакцины. По словам источника в фарминдустрии, в первую очередь ей заставляют прививаться учителей.



«Конвасэл» еще не прошел клинических испытаний, но уже был включен Минздравом РФ в рекомендации по профилактике КОВИД-19. Проведение II/III фазы клинического исследования должно продлиться до 2026 года.



«"Особые территории" имеют свой режим финансирования, и туда стекаются бюджеты, которых нет в других регионах. Продавать туда выгодно, хотя и трудно, многим приходится делать прокладки, но из-за того, что там много денег, компании тратят до 30 процентов ресурсов своих продавцов на работу с ними. ФБА просто нашли способ продать вакцину, которая не идет в России, а чиновник на месте нагнул учителей, чтобы истратить вакцину, отчитаться и оправдать покупку», — объяснил источник в фарминдустрии.

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Источник отметил также, что острой необходимости в вакцинации от ковида сейчас не наблюдается, случаи заболевания — единичные, судя по сведениям из некоторых районных управлений здравоохранения «ЛНР», которые есть в его распоряжении.

Фото: Telegram

Вакцину «Конвасэл» зарегистрировали в марте 2022 года. Она отличается от аналогичных препаратов тем, что содержит не S-белок (spike), a N-белок коронавируса, который мутирует значительно медленнее, но и иммуногенность вакцины к нему должна быть ниже.



Как пояснил The Insider вирусолог, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков, «теоретически эта вакцина не лишена смысла», но практически – о ее эффективности ничего не известно, поскольку она так и не прошла испытаний и о ней нет никаких публикаций.